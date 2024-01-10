«أبو نسب» في صدارة الإيرادات للأسبوع الثالث بالسينمات.. تجاوز الـ31 مليون جنيه

للأسبوع الثالث على التوالي يحتفظ فيلم «أبو نسب» للمخرج رامي إمام، بتصدر قائمة الإيرادات، وحقق 650 ألف جنيه عن أمس الثلاثاء في دور العرض السينمائي، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار الأسبوع لـ 9 ملايين و405 آلاف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم «أبو نسب» على مدار 3 أسابيع لـ31 مليونا و842 ألف جنيه، حيث حقق في أسبوعه الأول 9.7 مليون جنيه، وارتفعت الإيرادات في الأسبوع الثاني لـ 22.4 مليون جنيه بعد ما حقق 12.6 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم «أبو نسب»

يجمع فيلم «أبو نسب» في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا في السينما المصرية: محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، محمد رضوان، علاء مرسي، محمد لطفي بجانب مجموعة من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام