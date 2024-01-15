انتظام صرف تكافل وكرامة اليوم.. اعرف شروط التقديم والاستفادة من البرنامج

انتظم صرف الدعم النقدي المشروط لتكافل وكرامة للفئات المستحقة، رسمياً اليوم الاثنين، وذلك على مستوى الجمهورية من خلال ماكينات الصراف الآلي لـ5.2 مليون أسرة مستفيدة حتى الآن بعد إضافة مليون و600 أسرة جديدة.

شروط التقديم للحصول على الدعم النقدي لتكافل وكرامة

تعددت شروط التقديم للحصول على الدعم النقدي لتكافل وكرامة، وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وأن تكون الأسرة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، وأن يكون الأفراد من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل.

موانع الحصول على الدعم

كما تعدد موانع الحصول على الدعم، والتي تتمثل في ملكية أرض زراعية بما يصل إلى نصف فدان فأكثر، أو إيجار أرض زراعيه بما يصل إلى فدان فأكثر، فضلاً عن ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن أو ملكية محل تجاري أو أكثر، وملكية رؤوس مواشى للتجارة والعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي وامتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة.

وضمن الموانع أيضًا ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة وامتلاك معدات ثقيلة، وتلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا، فضلاً عن مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.