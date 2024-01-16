خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.. رابط متاح

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، موضحة أن الصرف مستمر على مستوى الجمهورية منذ أمس، من خلال ماكينات الصراف الآلي أو البريد أو البنوك.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وعن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، خصصت وزارة التضامن رابطاً للاستعلام، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية الاستعلام، وهي كالآتي:

- الدخول على رابط الاستعلام الذي خصصته وزارة التضامن.

- كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة.

- الضغط على زر «استعلام».

- تظهر النتيجة مباشرة.

الشروط الصحية لاستمرار صرف معاش تكافل

- في حالة كون الأم حامل يجب متابعة الحمل في:

* الوحدة الصحية

* مستشفى حكومي

* مركز طبي

- للأم الحامل يجب أن يكون معاها كارت المتابعة ومُسجل فيه 3 مرات على الأقل في الشهر

- بعد ولادة الأم يجب عليها متابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة

- بالنسبة للأطفال من أول سن الميلاد يجب عمل كارت متابعة يثبت أنهم حصلوا على الخدمات الصحية والتطعيمات اللازمة.

- يجب على الأم حضور ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل والتغذية السليمة