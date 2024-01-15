تفاصيل تنقية أسماء مستحقي تكافل وكرامة بالمنيا.. حصر للجمعيات الأهلية

عقد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، اجتماعا بمديري التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية والتموين، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أهمها حصر شامل للجمعيات الأهلية بالمركز والبندر وتنقية أسماء المستحقين للبرنامج الرئاسي تكافل وكرامة.

توزيع المساعدات على المستحقين

ووجه رئيس مدينة المنيا مديري التضامن الاجتماعي بعمل حصر لكافة الجمعيات الأهلية بالمركز والبندر، وذلك للتأكد من سلامة البيانات والمستندات الخاصة بالمستحقين للبرنامج الرئاسي تكافل وكرامة، والتنسيق المستمر مع الجمعيات المشاركة لتوزيع المساعدات على المستحقين.

كما وجه مديري التموين ببندر ومركز المنيا بالمتابعة المستمرة لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتج المقدم للمواطن، ومواجهة ظاهرة الاحتكار، والتوسع في المبادرات الرئاسية لخفض أسعار السلع الغذائية، وتوسيع منافذ البيع بقرى المنيا لمواجهة غلاء الأسعار.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لضبط الأسواق، وعقد اجتماعات دورية بالادارات الخدمية، بما يحقق تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتفعيل المبادرات الرئاسية لتخفيض أسعار السلع.

حضر الاجتماع محمود أبو كريشة، هشام الضوى، إكرام محمود نواب رئيس مدينة المنيا ومديري الإدارات والجمعيات بمركز ومدينة المنيا.