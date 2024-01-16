إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

تمكنت حملات الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، من إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض

وجرى إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية.

وشدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.

رصد حالات التعدي بالتعاون مع وحدة الجيومكانية بالمحافظة

وأكد المحافظ، أنّ التعدي على الأراضي خط أحمر، ولن يسمح بالتعدي عليها، وأنّه وجّه رؤساء المراكز والمدن والقرى وكل المعنيين بمديرية الزراعية والجمعيات الزراعية، بمتابعة القرى، ورصد حالات التعدي، بالتعاون مع وحدة الجيومكانية بالمحافظة.