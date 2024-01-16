كم تبلغ الزيادة المنتظرة لأصحاب المعاشات في 2024؟

ينتظر أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون شخص، زيادة المعاشات 2024، والتي تقرها الحكومة قريبا وفقا لما ينص عليه القانون بزيادة سنوية لأصحاب المعاشات، فضلا عن تكليف الرئيس السيسي لوزير المالية بتحسين الأجور والمعاشات.

كم تبلغ زيادة المعاشات 2024؟

وأوضحت مصادر حكومية في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون يُقر أن تكون الزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات بنسبة 15% في شهر يونيو سنويا، وذلك إن لم يصدر أي قرار جديد بقيمة أخرى للزيادة أو الموعد.

11 مليون مستفيد

وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال شهر سبتمبر الماضي زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات، والذين يبلغ عددهم 11 مليون مستفيد، ضمن اهتمام الدولة بأحوال أصحاب المعاشات، وتم صرف الزيادة الاستثنائية لهم بقيمة 300 جنيه شهريا، بدءا من أكتوبر الماضي.

ووفقا لإحصائيات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2022/2023 بلغت 340 مليار جنيه، وذلك على خلاف عام 2013/2014 إذ كانت تبلغ 86.5 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاش

واعتبارا من شهر يناير الجاري، قرر اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش ليبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات مع رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 10 آلاف و80 جنيها، بدلاً من 8720 جنيها.