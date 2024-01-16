طبيب جلدية: العامل الوراثي أحد أسباب الحساسية

قال الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الجلدية والتناسلية بكلية طب المنيا، إنه من الطبيعي حدوث الجفاف في فصل الشتاء، بسبب قلة شرب المياه، كما أننا نعرق خلال الصيف، والعرق يرطب الجلد، مشيرا إلى أن طبيعة الجلد مرنة، وحدوث التشققات ينتج عنه أمراض جلدية، موضحا أن السيدات أكثر عرضة للتشققات الجلدية بسبب أعمالهم المنزلية دون استخدام أي أدوات للحماية.

وأكد «الفكهاني»، في تصريحات تلفزيونية، أهمية استخدام الأطفال للمرطبات في فصل الشتاء بعد الاستحمام من أجل الحفاظ على الجلد ونعومته ورطوبته خاصة ممن يعانون حساسية، موجها عدة تعليمات للمواطنين بهدف الحفاظ على الجلد دون تشققات، قائلا إنه يجب شرب المياه كثيرا وبكميات كبيرة، فضلا عن استخدام الكريمات المرطبة خاصة بعد أي تعامل فيه ماء.

متابعة طبية لمرضى الحساسية

وأضاف أستاذ الجلدية والتناسلية بكلية طب المنيا، أن الحساسية تصيب الأطفال بكثرة لعدة أسباب منها الوراثة، مشيرا إلى أنه عند إصابة الجسم بحساسية يجب أن تكون تحت إشراف طبي حسب درجة الحساسية.

التعامل مع إصابة الجسم بحساسية

وتابع بأنّه في حالة إصابة الجسم بحساسية بسيطة، يتم تناول مضادات الحساسية مع استخدام المرطبات، أما في حالة الحساسية الشديدة يتم اللجوء للكورتيزون مع الاعتماد على المواد التي تقلل الحساسية والتشققات الناتجة منها.