كيف تحمي جلدك من الجفاف في فصل الشتاء؟.. استشاري أمراض جلدية توضح

قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة بنها، إن قلة رطوبة الجو هي المسؤولة عن جفاف الجلد في فصل الشتاء، ولا بد من شرب المياه باستمرار طوال اليوم، واستخدام كريمات ترطيب الجلد.

استخدام الكريمات المرطبة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن استخدام الكريمات المرطبة تقي الجلد من التعرض للجفاف، ناصحا بعدم الانتظار للإصابة بالجفاف لمعالجة المشكلة، خصوصا وأن الجميع في فصل الشتاء يتعرض لجفاف الجلد وتشققه والاحمرار والهرش ولكن بدرجات مختلفة، ولذلك يجب الاستعداد لهذه المشكلة بكريمات الترطيب على الأقل مرتين باليوم الواحد.

أضرار لأصحاب البشرة الذهنية

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات الجلد، لا بد من وضع الكريمات المرطبة بمعدل أكبر، حتى لا يتعرضون لألم كبير نتيجة لجفاف فصل الشتاء، ولكن أصحاب البشرة الذهنية عليهم تحمل الوضع بدرجة أكبر.