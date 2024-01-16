جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج.. تبدأ غدا

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية عن مارثوان امتحانات الصف الثالث الإعدادي، إذ ينشغل الآلاف من طلاب سوهاج بجدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، فيما أنهت جميع إدارات التعليم استعداداتها من تعقيم اللجان، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج، في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الوقت.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج

وتضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج التالي:

- يوم الأربعاء 17 يناير، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

- الخميس 18 يناير، امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأحد 21 يناير، امتحان العلوم والتربية الدينية.

- الاثنين 22 يناير، امتحان اللغة الأجنبية.

- الثلاثاء 23 يناير، امتحان الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 24 يناير، امتحان الدراسات الاجتماعية.

استعددات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج

وفي السياق ذاته أعلنت مديرية تعليم سوهاج، عن أعمال تجهيز لجان امتحانات للشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية، وجاهزية لجان الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية المختلفة، وأن جميع لجان الامتحانات جرى تسليمها منذ صباح أمس الاثنين لرؤساء اللجان والمراقبين لاستكمال التجهيزات الفنية لغرف الامتحانات وترقيم مقعد كل طالب بأرقام الجلوس