انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في 467 لجنة بسوهاج

انطلقت امتحانات الشهادة الإعداية في محافظة سوهاج، اليوم السبت، بجميع الإدارات التعليمية في467 لجنة تستقبل 88 ألفا و691 طالبا وطالبة، مقسمين على 3 قطاعات قطاع جنوب وقطاع وسط وقطاع شمال، وذلك عقب انتهاء المديرية من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الامتحانات تم وضعها داخل ظرف محكم الإغلاق بالأقفال والرصاص ومختوم بالشمع، ولا يستطيع أحد فتحه إلا أمام الطلاب.

تحقيق العدالة بين جميع الطلاب

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام تشهد إجراءات مشددة لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وأشار وكيل تعليم سوهاج إلى أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها المديرية هذا العام للحد من ظاهرة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية، هي تقسيم أوراق الأسئلة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية غير قابلة للفتح، ومحكمة الغلق، ولا تفتح إلا داخل لجان الامتحانات الفرعية بواسطة الملاحظين وأمام الطلاب، وتم طباعة أوراق الأسئلة بطريقة مختلفة، تعمل على تحديد موقع محاولة الغش الإلكتروني.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج كالتالي:

- السبت 13 مايو: اللغة العربية والخط العربي والإملاء، والتربية الرياضية.

- الأحد 14 مايو: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الاثنين 15 مايو: العلوم والتربية الدينية.

- الثلاثاء 16 مايو: اللغة الأجنبية.

- الأربعاء 17 مايو: الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 18 مايو: الدراسات الاجتماعية.