جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة.. وغرف عمليات للشكاوى

انتهت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، من الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وفقا لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة المعتمد رسميا.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية وغرف فرعية في الإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

- يوم الأربعاء: 17 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية ساعتان ونصف الساعة.

- يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل مادة.

- الاثنين 22 يناير 2024: امتحان العلوم لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

الكتابة بالأزرق وعدم ترك كراسة الإجابة خالية تعليمات التعليم

ووجّهت مديرية التعليم بالجيزة، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، كما يلي.

- مسموح للطلاب باستخدام الأقلام الجافة الزرقاء أو السوداء.

- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وباقي البيانات.

- على الطالب فور استلام ورقة الأسئلة التأكد من أنّها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وكاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه.

- عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

- عدم ترك كراسة الإجابة خالية من أي كتابة.

- منع التدخين نهائيا داخل مقر اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقا للقرار الوزاري 121 لسنة 2001.

- ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنة لتقدير الموقف.

- متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

- التنبيه على المقدرين بالدقة والسرعة في التصحيح.