محافظ الوادي الجديد: انتظام أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024، بإدارة الخارجة التعليمية، والتي انطلقت في 125 لجنة تستقبل 4864 طالبًا، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم.

محافظ الوادي الجديد يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

واطمأن محافظ الوادي الجديد، على سير الامتحانات داخل لجان مدرستي الزهور للتعليم الأساسي و الشهيدة دعاء عاطف، وعدم وجود شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب، مؤكدًا الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات و توفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب لآداء الامتحانات بسهولة ويسر.

توفير سبل الراحة للطلاب

كما تابع خلال جولته، سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام بلجان مدرسة الشعراوي الثانوية للبنات، للتأكد من عدم وجود أي مشكلات بمنظومة الامتحان الإلكتروني، موجهًا بسرعة تدريب طلاب الصف الأول على المنظومة استعدادًا للاختبار الفصل الدراسي الثاني.