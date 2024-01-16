مفاجأة.. تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بعد 10 أيام من تطبيق الجدول القديم

أعلنت شركات الكهرباء في المحافظات جدول جديد لتخفيف الأحمال، بعد أقل من 10 أيام من الجدول القديم، إذ يجري تغييير المواعيد الحالية لتكون 3 ساعات في الفترة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 على مراحل مختلفة.

مواعيد جديدة لتخفيف الأحمال بالمحافظات

وأشارت شركات الكهرباء إلى أنه يجري العمل على مواعيد جديدة بداية من يوم 25 يناير وهي كالتالي:

- المرحلة الأولى من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 مساء.

- المرحلة الثانية من الساعة 1 حتى الساعة 3 مساء

- المرحلة الثالثة من الساعة 3 مساء حتى 5 مساء

وحددت شركات الكهرباء في مختلف المحافظات جدول تخفيف الاحمال الذي يجري العمل عليه بعد أقل من 10 أيام، وهي:

- محافظة قنا

يجري القطع في عدة مناطق بالمحافظة وفقا لجدول محدد وهو:

محافظة أسيوط يجري القطع في المحافظة كالتالي:

- محافظة المنوفية: جاءت الأماكن في المحافظة كالتالي:

- محافظة سوهاج: يجري القطع بمحافظة سوهاج كالتالي:

- محافظة الفيوم

- محافظة بني سويف

- محافظة الأقصر

- محافظة البحيرة:

- من الساعة 12 مساء حتى الساعة 2 مساء عن: السطوحي - نكلا العنب - منية بني منصور - الإبراهيمية - الوحدة - السوق - الشونة - أبو العزايم.

- من الساعة 2 مساء حتى 4 مساء عن خفاجة.

- من الساعة 3 عصرا حتى 5 مساء عن: السوالم - قليشان - الحوتة - يوسف حافظ - الغمري - كفر عوانة - العيون - الروقة - معنيا - زبيدة - جبارس - مبارك 2.

- محافظة الشرقية

- من 12 مساء وحتى 2 مساء، مراكز ههيا كفر صقر وأولاد صقر وصان الحجر.

- من الساعة 2 حتى الساعة 4 مساء، مركز أبو كبير، فاقوس، بعض مناطق من مدينة الزقازيق والقنايات، العاشر من رمضان وديرب نجم.

- محافظة المنيا يجري تخفيف الاحمال كالآتي:

- من الساعة 12 مساء للساعة 2 مساء، تخفيف الأحمال عن بعض مدن مراكز بني مزار والعدوة وأبو قرقاص.

- من الساعة 2 حتى الساعة 4 مساء، تخفيف الأحمال ببعض مناطق مدن ومراكز ملوي وأبو قرقاص.

- من الساعة 4 للساعة 5 مساء تخفيف الأحمال عن بعض الأماكن بمراكز ملوي وبني مزار.

- محافظة أسيوط:

من 4 مساء حتى 5 مساء، وتضم مناطق من مراكز «الغنايم ومدينة أسيوط والفتح، أبنوب، منفلوط، القوصية، ديروط».

- من 4 مساء وحتى 5 مساء تشمل قرى مراكز «أبنوب، مدينة أسيوط، القوصية، أبنوب، ديروط منفلوط».