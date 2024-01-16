لمحابهة الشتاء.. تركيب أسقف ونجارة 370 منزلا ضمن «ستر ودفا وإطعام» بالدقهلية

أطلقت جمعية الأورمان، حملة «ستر ودفا وإطعام»، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والتي تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك لعدد 370 منزلا للأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية في محافظة الدقهلية لمجابهة فصل الشتاء.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياج

وأكدت جمعية الأورمان، في بيان صحفي، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياج وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية تزامنا مع شهر الشتاء.

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأشاد بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائما في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف بمحافظة الدقهلية

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مديرا عاما جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الدقهلية، ونجحت حتى الآن في إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأكد أنه منذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان فى اعادة اعمار 32 ألف منزل ضمن (مشروع أكفل قرية فقيرة)، وتعريش أسقف (20,186) منزلا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة وفى محافظة الدقهلية تم اعادة اعمار 370 منزلا فى 16قرية.

مشيرا، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.

ستر ودفا واطعام

وأوضح أنه من خلال ستر ودفا واطعام، يمكن للمتبرعين ان يقومون بالمشاركة فى تركيب سقف وابواب وشابيك بمبلغ 480جنيها على اقساط ممتدة لمدة 36شهرا، او المشاركة بالسهم مرة واحدة بمبلغ 350جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياج ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.

وذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام.