«الأرصاد» تحذر من انخفاض الحرارة في هذه الأوقات من اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة، مشيرة أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الحرارة العظمي خلال ساعات النهار على جميع أنحاء الجمهورية، بين 4 لـ5 درجات، خاصة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولنحو 4 درجات على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد، إلا أن درجات الحرارة الصغرى ستكون منخفضة على جميع الأنحاء، حيث يسود طقس شديد البرودة ليلا خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة فى طقس الأيام المقبلة

هذا وقد أشارت الدكتورة منار غانم، من هيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، إلى زيادة ساعات ظهور أشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة، إلا أنه يجب عدم تخفيف الملابس على الإطلاق لجميع الفئات العمرية، خاصة الأطفال وكبار السن، وطلاب المدارس، أو التي تضطرهم ظروف عملهم للخروج في ساعات المساء المتأخرة، حيث إننا نعتبر في ذروة فصل الشتاء، وارتفاع الحرارة نهارا خلال تلك الفترة سيكون مؤقتا فقط لعدة أيام، وبعدها ستعود لمعدلاتها الطبيعة في هذا الوقت من العام، وذلك من يوم الاثنين المقبل.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 17-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة الخميس 18-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجات.

درجات الحرارة الجمعة 19-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 12 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجات.

درجات الحرارة السبت 17-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 12 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجات.

درجات الحرارة الأحد 21-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجات.