«تعليم القاهرة»: 201 ألف و289 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد أيمن موسى وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، والتي تنطلق غدًا الأربعاء 17 يناير، إذ يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي (اللغة العربية - التربية الدينية).

201 ألف و289 طالب بالشهادة الإعدادية

وشدد وكيل وزارة التعليم بمحافظة القاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، مشيرا أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأشار «موسى»، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول نحو 201 ألف و289 طالبا وطالبة، منقسمين 102 ألف و239 طالب بنين، و99 ألفا و50 طالبة بنات موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية .

عدم اصطحاب الطلبة للهاتف المحمول

وأوضح أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية الـ35 متواصلة على مدار اللحظة، موجهًا مديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا في نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية.