تحرير محاضر ضد تجار لعدم الإعلان عن الأسعار في المنيا

تابع المهندس عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بقرية دمشير بمركز المنيا حيث وجه بتحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية المخالفة.

تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية لتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض أسعار السلع للتأكد من توافر السلع وعدم السماح احتكار السلع مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

توافر السلع والالتزام بالأسعار

وأوضح رئيس مدينة المنيا أنه خلال الجولة تفقد عددا من المحال التجارية بالقرية للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة للمبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أنه تم ضبط أحد المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة للمبادرة الرئاسية.

وفي السياق ذاته، تابعت المهندسة إكرام محمود نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أسواق حى وسط المدينة للتأكد من توافر السلع وكذلك تطبيق المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع، والتصدي لمحاولات الاحتكار والغش التجاري.