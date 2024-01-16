مواقف جمعت أنغام وابن شقيقتها الراحلة «غنوة».. آخرها الاحتفال بعيد ميلاده

العديد من المواقف والمناسبات جمعت بين الفنانة أنغام وابن شقيقها «ياسين»، ودائما ما تحرص الخالة على توثيق بعض اللحظات التي تجمعها بابن شقيقتها الراحلة غنوة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحرصت أنغام على الاحتفال بعيد ميلاد ياسين أمير، ابن شقيقتها الراحلة «غنوة» في حفل أسري، اقتصر على بعض الأصدقاء والأقارب.

ياسين أمير يوجه الشكر لـ أنغام

ونشر الطفل ياسين أمير، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة صور من الاحتفال وعلق قائلا: «صور عشوائية من احتفالي بعيد ميلادى، شكرا لعائلتي وأصدقائي الذين جعلوا يومي الخاص عظيما، بحبك يا خالتو».

لم تكن المرة الأولى التي تجمع أنغام وابن شقيقتها ياسر اجتماعيا، إذ سبق وتجمعا سويا خلال شهر ديسمبر الماضي في إحدي المناسبات العائلية، ونشر ياسين حينها صورتين، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأكتفي بالتعليق عليها بـ«قلب أحمر».

وتحظى صور أنغام وابن شقيقها دائما، بردود فعل واسعة من الجمهور، إذ كتب أحدهم:«ياسين أنغام بتحبك يا حبيبي خليك معاها دي أمك التانية واسمع كلامها وأوعي تبعد عنها»، وقال أخر:«خالتوا دي من أجمل الشخصيات في الدنيا حافظ عليها وماتزعلهاش منك يا ياسين بتحبك أوي على فكرة».