كيفية الحصول على أرض زراعية من الدولة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

تعد الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل للعديد من المواطنين، ولذلك، تحرص الدولة على دعم القطاع الزراعي من خلال توفير الأراضي الزراعية للمواطنين الراغبين في الاستثمار في مجال الزراعة، لذا يبحث الكثيرون ويهتمون بمعرفة كيفية الحصول على أرض زراعية من الدولة وأبرز الأوراق المطلوبة لذلك.

توفر الدولة العديد من الفرص للمواطنين الراغبين في الاستثمار في مجال الزراعة، من خلال توفير الأراضي الزراعية بأسعار رمزية وتسهيلات في التمويل والدعم الفني والتدريبي. ولذلك، فإن الحصول على أرض زراعية من الدولة يعد فرصة جيدة للشباب الذين يرغبون في بدء مشروعهم الخاص في مجال الزراعة.

كيفية الحصول على أرض زراعية من الدولة

وفي السطور التالية، نوضح كيفية الحصول على أرض زراعية من الدولة وأبرز الشروط العامة للحصول على أرض زراعية من الدولة.

تختلف شروط الحصول على أرض زراعية من الدولة من محافظة إلى أخرى، ولكن هناك بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الأرض، وهي كالتالي:

شروط الحصول على أرض زراعية من الدولة

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون المتقدم قد بلغ سن الثامنة عشرة.

3- ألا يكون المتقدم قد حصل على أرض زراعية من الدولة من قبل.

4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

5- أن يكون المتقدم قادرا على استثمار الأرض الزراعية.

الأوراق المطلوبة للحصول على أرض زراعية من الدولة

تختلف الأوراق المطلوبة للحصول على أرض زراعية من محافظة إلى أخرى، ولكن هناك بعض الأوراق الأساسية التي يجب تقديمها، وهي كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

2- صورة من شهادة الميلاد للمتقدم.

3- شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل أو من الشرطة.

4- دراسة جدوى لمشروع الزراعة المراد تنفيذه.

خطوات الحصول على أرض زراعية من الدولة

تتمثل خطوات الحصول على أرض زراعية من الدولة في الخطوات التالية:

التقدم بطلب للحصول على الأرض إلى مديرية الزراعة في المحافظة التابع لها المتقدم.

تقديم المستندات المطلوبة إلى مديرية الزراعة.

دراسة طلب المتقدم من قبل لجنة مختصة في مديرية الزراعة.

الإعلان عن نتائج الدراسة في لوحة الإعلانات بمديرية الزراعة.

استلام قرار الموافقة على منح الأرض أو قرار الرفض من مديرية الزراعة.

أنواع الأراضي الزراعية التي تمنحها الدولة

تمنح الدولة الأراضي الزراعية للمواطنين في مختلف المحافظات، وتتنوع هذه الأراضي من حيث الموقع والمساحة والنوع، ومن أهم أنواع الأراضي الزراعية التي تمنحها الدولة ما يلي:

الأراضي الزراعية في التجمعات التنموية: وهي الأراضي التي يتم تخصيصها للمواطنين في المناطق الجديدة التي يتم تطويرها، وتتميز هذه الأراضي بموقعها المميز ووجود المرافق العامة فيها.

الأراضي الزراعية في مناطق الاستصلاح الجديدة: وهي الأراضي التي يتم استصلاحها من قبل الدولة، وتتميز هذه الأراضي بمساحتها الكبيرة وخصوبتها.

الأراضي الزراعية في المناطق الصحراوية: وهي الأراضي التي تقع في المناطق الصحراوية، وتتميز هذه الأراضي بانخفاض أسعارها.

مزايا الحصول على أرض زراعية من الدولة

يوجد العديد من المزايا التي يحصل عليها المواطن الذي يحصل على أرض زراعية من الدولة، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

الحصول على أرض بسعر رمزي.

الحصول على تسهيلات في تمويل مشروع الزراعة.

الحصول على الدعم الفني والتدريبي من وزارة الزراعة.

نصائح للحصول على أرض زراعية من الدولة

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحصول على أرض زراعية من الدولة:

ادرس جيداً احتياجات السوق الزراعية في المنطقة التي ترغب في الحصول على الأرض فيها.

جهز دراسة جدوى جيدة لمشروع الزراعة المراد تنفيذه.

ابحث عن الأرض الزراعية المناسبة لمشروعك.

اتصل بمديرية الزراعة في المحافظة التابع لها للتعرف على آخر المستجدات بشأن الأراضي الزراعية التي تمنحها الدولة.