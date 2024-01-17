مواهب فنية شابة تتألق في موسم أفلام 2024.. آخرهم هاجر الإيباري

ظهر في الفترة الأخيرة مجموعة من الشباب المشاركين بأول أعمالهم الفنية سواءً التأليف أو الإخراج أو التصوير، إذ انتشرت مؤخراً مجموعة مواهب جديدة قدمت أعمالاً كوميدية تمّ طرحها وحققت نجاحاً وأخرى مازالت قيد التحضير.

هاجر الإبياري

قدمت هاجر الإبياري أولى تجاربها التأليفية من خلال الفيلم الكوميدي «عصابة عظيمة» بطولة الفنانة القديرة إسعاد يونس، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الشباب، إذ تتمحور قصته في إطار الكوميديا الممزوجة ببعض الأكشن الطريف.

سارة رزيق

تقدم المخرجة سارة رزيق أولى تجاربها التأليفية والإخراجية في فيلم «ولنا في الخيال حب»، ومن المقرر أنَّ يقوم ببطولته الفنان أحمد السعدني إلى جانب مايان السيد وعمر رزيق شقيق المخرجة، وذلك حسب المُعلن عنه حتى الآن، كما أن المخرجة مازالت تواصل تصوير مشاهد الفيلم، التي تدور أحداثه في إطار الرومانسية حول الأستاذ الجامعي الذي تقتحم حياته طالبة وتبدأ الأحداث في التصاعد ليجد نفسه واقعاً في حبها.

محمد جاد

كما يشارك لأول مرة مدير التصوير محمد جاد؛ المخرجة سارة رزيق في أولى تجاربها الإخراجية والتأليفية من خلال فيلم «ولنا في الخيال الحب» والذي يشارك فيه مجموعة من الشباب منهم فريدة رجب وسيف حميدة وبسنت أحمد أبو باشا، كما أنَّه من المقرر طرحه خلال هذا العام 2024.