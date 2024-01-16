«سوهاج الأزهرية»: لا يوجد شكاوى في امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

انطلقت أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بمعاهد سوهاج الأزهرية، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية، وكذلك فرق المتابعة من قطاع المعاهد للجان.

استهل رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، جولته في الصباح الباكر، بتفقد مراكز توزيع أسئلة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، ثم توجه لتفقد عدد من اللجان التابعة لإدارتي المراغة وسوهاج؛ ولجان نجع طايع والشيخ يوسف التابعة لإدارة المراغة الأزهرية، ولجنة نجع عبد الله التابع لإدارة سوهاج، بينما قام رئيس المنطقة بزيارة لجان علي بن أبي طالب النموذجي للبنين، خلال الفترة الثانية للشهادة الإعدادية.

اطمأن رئيس سوهاج الأزهرية، خلال جولته التفقدية، على هدوء وانتظام اللجان والالتزام بمعايير الامتحان، وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية.

وأدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، اليوم، امتحان مادتي الفقه واللغة العربية «النحو والصرف»، بينما أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم.