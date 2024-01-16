جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم.. عام ورياضي ومهني

تنطلق اختبارات الترم الأول غدًا الأربعاء لطلاب الصف الثالث الإعدادي، طبقًا لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، إذ أنهت مديرية التربية والتعليم، كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب، بتجهيز 268 لجنة بمختلف أرجاء المحافظة، والتي من المقرر أن تستقبل 68 ألفًا و192 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم للعام والرياضي والمهني.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عام ورياضي بمحافظة الفيوم كالآتي:

- الأربعاء 17 يناير.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الخميس 18 يناير.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعتان.

- الأحد 21 يناير.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتان، يليها امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

- الإثنين 22 يناير.. امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتان، يليه امتحان التربية الفنية لمدة ساعتان.

- الثلاثاء 23 يناير.. امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتان.

- الأربعاء 24 يناير.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتان، يليه امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف في مدارس اللغات فقط، بالتزامن مع انطلاق امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة واحدة في المدارس الرياضية فقط.

متى امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024؟

وتنطلق أيضًا امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول للتعليم المهني بمحافظة الفيوم، غدًا الأربعاء بالتزامن مع انطلاق امتحانات التعليم العام والرياضي، مع اختلاف طفيف في الجدول، والذي يكون كالآتي:

- الأربعاء 17 يناير.. امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتان، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الخميس 18 يناير.. امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان المجالات العلمية اقتصاد منزلي وصناعي لمدة ساعة.

- الأحد 21 يناير.. امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، امتحانات التربية الفنية لمدة ساعة ونصف.

- الإثنين 22 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان المجالات العلمية زراعي لمدة ساعة.

- الثلاثاء 23 يناير.. امتحان العلوم لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان التكنولوجيا لمدة ساعة، ثم امتحان الخط العربي لمدة ساعة.