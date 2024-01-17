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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-1-2024

كتب:

محمد سيف
07:57 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
سعر الدولار

سعر الدولار

أعلن البنك المركزي  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 17-1-2024، وبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء أما سعر البيع وصل إلى 30.93 جنيه، وذلك وفق المواقع الرسمية للبنوك بمصر.

سعر الدولار اليوم

«الوطن» ترصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء-1-2024، في البنوك المصرية، وجاء كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في بنك مصر

- وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  داخل بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  داخل بنك الإسكندرية سجل 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-1-2024 داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

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بقلم محمد سيف