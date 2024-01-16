377 ألف طالب يؤدون امتحانات الترم الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، وافتتح طلاب الشهادة الابتدائية اليوم الأول بأداء امتحاناتهم في القرآن الكريم، في حين طلاب الشهادة الإعدادية بدأوا امتحاناتهم بمادتي الفقه واللغة العربية (الورقة الأولى) النحو والصرف، وطلاب البرنامج التأهيلي المحلقين على الشهادة الإعدادية بالفقه واللغة العربية.

انطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

واجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برؤساء المناطق الأزهرية قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للوقوف على استعدادات المناطق لاستقبال الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات القطاع الخاصة بالامتحانات، وتوفير سبل الراحة والانضباط للطلاب والملاحظين باللجان، حتى يتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 22 يناير، في حين تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء 23 يناير، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الشهادة الابتدائية 189 ألفا و635 طالبا وطالبة، والشهادة الإعدادية 177 ألفا و109 طلاب وطالبات.