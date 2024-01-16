انطلاق أولى جلسات الحوار بشأن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد 2024-2030

تبدأ أولى جلسات الحوار بشأن وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)»، التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، في سياق التوجيهات الرئاسية بفتح حوارات وطنية شاملة حول الوثيقة، التي ستعقد بشكل مكثف خلال شهري يناير وفبراير بهدف الاستفادة من آراء الخبراء وفئات المجتمع المختلفة، ومن ثم بلورة النسخة النهائية من تلك الوثيقة.

آفاق النمو والتشغيل

وأوضح مركز معلومات الوزراء عبر صفحته على فيس بوك، أنّ جلسة اليوم تعقد بعنوان «آفاق النمو والتشغيل» في مقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحضرها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين.

8 توجهات استراتيجية

وأشار مركز معلومات الوزراء، إلى أنّ الوثيقة تركز على 8 توجهات استراتيجية، بينها اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة، ودور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي، وقطاعات اقتصادية قائدة لنهضة مصر، وحياة ترقي لطموحات المصريين، وتحقيق نوم اقتصادي قوي وشامل ومستدام داعم لنهضة مصر.