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«الإسكان»: إنشاء شركة تسويق لجذب «البراندات» إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
12:43 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
وزير الإسكان ورئيس الوزراء

وزير الإسكان ورئيس الوزراء

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء العمل على إنشاء شركة تسويق مصرية بالتعاون مع شركات تسويق عالمية، بهدف جذب العلامات التجارية العالمية إلى مشروعاتها الجديدة، والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومشروعات تطوير القاهرة الفاطمية.

وأوضح الجزار في تصريحات لـ«الوطن» أن الشركة الجديدة ستركز على تسويق أبراج المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المشاريع الجديدة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي ومرافقها المتكاملة.

 

وأضاف: «نهدف لتدشين كيان جديد يستطيع التعامل مع الشركات العالمية التي تعمل في مجال التسويق لجذب كبرى العلامات التجارية، للترويج لجميع مشروعات الإسكان، حتى يجد فيها المواطنين أكبر تجمع يضم جميع الشركات العالمية فى مكان واحد».

جذب برندات جديدة للسوق المصرية

 

وأوضح الوزير أن وزارة الإسكان نجحت موخرا في تدشين عشرات المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة و المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والتجلى الأعظم بسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وهذا بخلاف مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، ما يستدعي التسويق الجيد لهذه المشروعات عالميا بما يليق بالجمهورية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذ تعمل في اتجاهين الأول تدشين شركة جديدة للتسويق ، والثاني التعاقد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التسويق للمشاريع العلاقة، بما يضمن تحقيق الهدف من تدشين هذه المشروعات.

 

 

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.