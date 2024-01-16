التحالف الوطني: إطلاق قافلة لتقديم الخدمات الطبية والتموينية في أسوان

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفدا من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بهدف تنظيم قافلة شاملة في قرية الكفور، التابعة لمركز كوم أمبو يوم 17 يناير لإطلاق ابالتعاون مع مبادرة «الناس لبعضهم».

وأكدت محافظة أسوان في بيان اليوم أن القافلة تهدف الق إلى تقديم خدمات طبية وتوعوية وتموينية، إضافة إلى النشاطات الترفيهية التي ستُقدم بواسطة 17 كيانًا تابعًا للتحالف.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ أسوان عن شكره لمؤسسات المجتمع المدني على مساهمتها الجادة ودعمها لجهود تقديم الخدمات المتنوعة التي تخفف من معاناة الأسر الأكثر احتياجا وتندرج هذه الجهود ضمن خطة الحماية الاجتماعية التي تتوافق مع رؤية مصر 2030

وشددت محافظة أسوان على ضرورة مواصلة تنظيم القوافل المماثلة لتعم الفائدة على مواطني المحافظة في جميع المدن والمراكز، ولا سيما في القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وفي ختام اللقاء، قدم أعضاء وفد التحالف الوطني درع التحالف تقديرًا للمحافظ على التعاون المثمر والبناء الذي يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين في أسوان.

القافلة تضم خدمات طبية وتموينية ومعرض للملابس

وتضم القافلة الشاملة التي يقدمها التحالف الوطني 22 عيادة طبية، و6 صيدليات، ومكتبًا لقياس الضغط والسكر، وأنشطة توعوية، و2 مكتبًا للكراسي المتحركة والأطراف الصناعية وكذلك تقدم الدعم لحالات الغارمين.

كما تطلق القافلة كرنفال للأطفال و3 معارض للملابس تحتوي على 2200 قطعة، و850 غطاء للشتاء (ألحفة وبطانيات)، و1750 كرتونة من المواد الغذائية، و2000 كيلوغرام من اللحوم، و700 هدية للأطفال.