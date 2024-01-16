15 مليار جنيه مكاسب سوقية.. تفاصيل التداولات في البورصة اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.36% عند مستوى 26344.27 نقطة، وسط مكاسب سوقية 15 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.44% عند مستوى 6310.21 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.24% عند مستوى 8918.71 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

19 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 2.2 مليار جنيه عبر التداول على 683.2 مليون سهم، وجرى تنفيذ 75.467 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 15 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.851 تريليون جنيه.

مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 5.9% منذ بداية العام

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 5.9% منذ بداية العام الجديد 2024، إذ بدأ هذا العام عند مستوى 25 ألفا و501 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى لها عند 26 ألفا و439 نقطة.