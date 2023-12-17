اعتماد الأحوزة العمرانية لـ20 عزبة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 20 عزبة تابعين لمراكز دمياط وفارسكور وكفر البطيخ، وذلك في إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

تخطيط شوارع دمياط

أكدت «المحافظ» أن المخطط يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمناطق السكنية والخدمية وطبيعة الشوارع بالمدينة، وفى إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.

وأضافت محافظ دمياط، أن المخططات التفصيلية تدعم الجهود المبذولة لمنع البناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بما يتواكب مع الرؤى المستقبلية الحفاظ على الشكل الحضاري للمدن.

واختتمت بالإشارة إلى اعتماد 4 عزب بمركز دمياط، 15 عزبة بمركز فارسكور، عزبة بمركز كفر البطيخ، ليصل إجمالي العزب التي جرى اعتمادها منذ بدء تلك الجهود 590 عزبة على مستوى المحافظة.