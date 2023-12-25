بابا نويل يجوب ميادين شرم الشيخ لتوزيع الهدايا على الأطفال احتفالا بالكريسماس

شهد ميدان سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، تجمعات تضم السياح من مختلف الجنسيات للاحتفال بأعياد الكريسماس، وقام بابا نويل بتوزيع الهدايا على الأطفال في أجواء تملأوها البهجة والسرور.

مسيرة لبابا نويل لتوزيع الهدايا على الأطفال

ومن جانبه، قال «رامي رزق الله»، مدير سوهو سكوير: تم تنظيم احتفالية كبيرة للاحتفال بأعياد الكريسماس ضمت مختلف الجنسيات الذين شاركوا وهذه الاحتفالية تختلف سنويًا فهذا العام أطلقنا حفلة كبيرة داخل ميدان سوهو سكوير، وكان أبطال الحفل هم الأطفال الذين قاموا بعروض فنية أبهرت الجميع.

وأشار رامي إلى أن هذا العام يختلف من حيث نسب الإشغال التي تنوعت بها الجنسيات القادمة خصيصا للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة فشهدت المدينة توافدا كبيرا من جنسيات مختلفة منها إنجلترا وإيطاليا وأذربيجان وكازاخستان وروسيا وبولندا والتشيك وأقامت أغلب الفنادق بالمدينة الحفلات على مدار يومين اليوم الأول وهو 24 ديسمبر احتفالا بأعياد الكريسماس والثاني سوف تنطلق احتفالية كبيرة 31 ديسمبر احتفالا برأس السنة الميلادية.

بابا نويل يوزع الهدايا على الأطفال

وقالت اوليجا هانوفر وهي روسية الجنسية: هذه أول مرة أتي لمدينة شرم الشيخ وأحببتها كثيرا وجئت خصيصا مع أصدقائي كي نحتفل بالكريسماس ورأس السنة ووجدنا المدينة لها طابع خاص في الاحتفالات حيث إننا شاهدنا مسيرة لبابا نويل وقام بتوزيع الهدايا على أبنائنا مما أسعدهم كثيرا.