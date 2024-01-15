تراجع أسعار الأسماك في أسواق شمال سيناء بنسبة 25%

شهدت أسعار الأسماك انخفاضًا كبيرًا في بأسواق السمك بمحافظة شمال سيناء، حيث سجل سعر السردين 100 جنيه للكيلو والنصف، وشبار فاخر كيلو وربع بـ100 جنيه، وطبق سي فود متكامل بلدي بسعر 50 جنيها، وطبارة ملاحات فاخرة ثلاث أحجام، تبدأ من 80 و100 و120 جنيها للكيلو، وكليماري بـ170 جنيها للكيلو، ودنيس فاخر كبير الحجم بـ170 بدلا من 250 جنيها.

وأكد محمد حجاب أحد تجار الأسماك في العريش، لـ«لوطن»، أن الأسعار انخفضت بنسبة قاربت الـ25% عن الأسبوع الماضي.

تراجع أسعار الأسماك في شمال سيناء

وأوضح سعيد حمدي، أحد التجار، أن المعروض أكبر من المطلوب، مشيرًا إلى أن الإقبال كان أكبر الأسبوع الماضي، ما دعا غالبية التجار لزيادة المعروض، إلا أن تراجع الإقبال ساهم في تكدسه، وهو ما أثر بالتبعية على سعره.

كما أكد سليمان أبو سرور أحد تجار الأسماك في الشيخ زويد، أن كميات الصيد في البحر تزيد هذه الأيام، ومن ثم يزداد المعروض، مضيفًا: «أغلب التجار يعمل بقاعدة بيع كتير واكسب قليل، تجد في النهاية العائد كبير».

مراقبة يومية لأسواق السلع الغذائية

بدورها أكدت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أن هناك مراقبة لعمليات البيع والشراء بشكل يومي في أسواق المحافظة، لافتة إلى أن أسعار الأسماك تتوقف على عملية العرض والطلب.