6 محافظات تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية غدا.. بينها الأقصر والشرقية

أعلنت مديريات التربية والتعليم في 6 محافظات انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا الخميس الموافق 18 يناير، على أن تستمر حتى يوم 24 يناير، وننشر في السطور التالية جدول ومواعيد الامتحانات فيها.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في هذه المحافظات كالتالي:

- محافظة الشرقية:

- الخميس 18-1: مواد اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- الأحد 21 يناير: مواد الجبر والإحصاء وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية.

- الثلاثاء 23 يناير: هندسة وتربية فنية.

- الأربعاء 24 يناير: العلوم.

- الخميس 25 يناير: الدراسات الاجتماعية.

- محافظة أسيوط جاءت امتحانات الشهادة الإعدادية كالتالي:

- يوم الخميس 18 يناير 2024، امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، ثم امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف٠

- يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

- يوم الاثنين 22 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024 امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، وبعدها إجراء امتحان مادة التربية الرياضية لمدة ساعة.

- محافظة كفر الشيخ

- يوم الخميس، 18 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، من الساعة 9 حتى 11.30، ثم امتحان مادة التربية الدينية، والتي من الساعة 12 حتى 1:30.

- يوم الأحد، 21 يناير، امتحان مادة الجبر، من الساعة 9 حتى 11، ثم امتحان مادة العلوم، من الساعة 11:30 حتى 12:30.

- يوم الاثنين، 22 يناير، امتحان مادة الهندسة، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى 11، امتحان مادة الحاسب الآلي، والتي تبدأ من الساعة 11:30 حتى 12:30.

- يوم الثلاثاء، 22 يناير، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والتي تبدأ منذ الساعة 9 حتي الساعة 11، امتحان مادة التربية الفنية، والتي تبدأ من الساعة 11:30 حتى 1:30.

- يوم الأربعاء، 24 يناير، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والتي تبدأ منذ الساعة 9 حتى الساعة 11.

- محافظة الدقهلية

يوم الخميس 18 يناير، مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 21 يناير، مادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الدينية.

- يوم الاثنين 22 يناير، مادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

- يوم الثلاثاء 23، مادة الهندسة والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 24 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 25 يناير، مادة العلوم

- محافظة المنيا

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا كالتالي:

- الخميس: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء

- السبت: امتحان مادتي الهندسة والتربية الدينية

- الأحد: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- الاثنين: امتحان مادتي جبر وإحصاء التربية الفنية

-الثلاثاء: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ولغة فرنسية ومادة المستوى الرفيع للغات.

-الأربعاء: امتحان مادة العلوم ومادة المستوى الرفيع للمدارس الرياضية.

- محافظة الأقصر

- الخميس 18 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية والخط، والتربية الدينية للجميع.

- الأحد 21 يناير 2024، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، اللغة الأجنبية

- الاثنين 22 يناير 2024، امتحان الهندسة، والتربية الفنية.

- الثلاثاء 23 يناير 2024، امتحان مادتي العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ويعفى منها طلاب المنازل.

- الأربعاء 24 يناير 2024، امتحان الجبر والإحصاء، ومادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط.