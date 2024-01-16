جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المنوفية.. تستمر 8 أيام

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المنوفية، حيث ستبدأ أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية من غدًا الموافق 17 يناير بمادة اللغة العربية على أن ينتهي 24 يناير المقبل، وذلك وفقا لجدول الشهادة الإعدادية 2024

تعليم المنوفية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير في جميع المدارس لاستقبال الطلاب في أولى أيام الامتحان غدا، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية سيتابع بها عملية سير العملية الامتحانية مع المرور على المدراس المختلفة بنطاق المحافظة .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المنوفية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المنوفية، وذلك من خلال توزيع 10 مواد على مدار 6 أيام باستثناء الجمعة والسبت إجازة وستنتهي الامتحانات في 24 يناير لتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، وفيما يلي جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المنوفية:

1- الأربعاء 17 يناير: امتحان مادتي الجبر والاحصاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

2- الخميس 18 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية .

3- الأحد 21 يناير: امتحان مادة اللغ العربية ومادة الخط العربي والإملاء والتربية الرياضية .

4- الاثنين 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية .

5- الثلاثاء 23 يناير: امتحان مادة العلوم .

6- الأربعاء 24 يناير: الهندسة والتربية الدينية .