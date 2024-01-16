استمرار العمل بمشروع ربط محطات صرف السكة الحديد بالأقصر.. تكلفته مليار و200 مليون

تفقد العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال مشروع ربط محطات صرف السكة الحديد بمزلقان الصعايدة بمركز الزينية، والذى يربط عدد من محطات الرفع بمحطة المعالجة الرئيسية بالمدامود بحرى والمقامة على مساحة 16 فدانا.

أسماء المحطات

وشملت المحطات، محطة صرف صحي الزينية قبلي، محطة صرف صحي الزينية بحرى، محطة صرف صحي الصعايدة، محطة صرف صحي العشي، محطة صرف صحي المدامود بحري، محطة صرف صحي المدامود قبلي.

بتكلفة مليار و200 ألف جنيه

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أن مشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية يتكون من 7 محطات رفع ومحطة معالجة بطاقة 33/22 ألف م3/يوم، وشبكات انحدار وخطوط طرد تقدر بنحو 100 كم بأقطار مختلفة لخدمة 100 ألف نسمة، وبلغت تكلفة المشروع مليار و200 ألف جنيه.

بدء تنفيذ أعمال رصف الطرق

كما نسقت رئاسة مدينة الزينية مع كافة الجهات لبدء تنفيذ أعمال رصف الطرق، بعد فترة توقف بسبب أعمال الصرف الصحي، بتكلفة 10 ملايين جنيها، استلمت 50 حاوية معدنية جديدة للقمامة من مدينة الأقصر لتوزيعها بشوارع مدينة وقرى الزينية فور انتهاء أعمال الرصف.