حالة وحيدة تضاعف فيها الغرامة المرورية في القانون.. اعرفها

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، بما يضمن السلامة للجميع سواء ركاب أو قائدي سيارات أو حتى المارة لذا نص القانون على عددٍ من الضوابط والمخالفات التي لا يجوز الخروج عنها، وإلا تعرض صاحبها للغرامة المالية أو العقوبات التي قد تصل إلى الحبس، بحسب الجرم المرتكب.

غرامات المرور

وعلى الرغم من الضوابط التي نص عليها قانون المرور، وأقر مخالفات وعقوبات صارمة في حالة الخروج عنها؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع على الطريق، إلا أن هناك سببا واحدا ينتج عنه مضاعفة الغرامة المرورية.

وحدد قانون المرور حالة واحدة تضاعف فيها الغرامة المرورية؛ حفاظا على سلامة الجميع على الطرق، وهو ما أوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إن الغرامة المرورية المستحقة تُضاعف في حالة تكرار نفس المخالفة مرة أخرى خلال فترة 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة أول مرة.

مضاعفة الغرامة المرورية

وأضاف «عبدالمقصود» أن مضاعفة الغرامة المرورية تأتي لردع الاستمرار في ارتكاب المخالفات على الطرق، ما يحقق عدالة حماية أكثر للجميع، ويقلل من نسب الحوادث وغيرها من المخالفات.