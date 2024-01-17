انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2023 في اللغة العربية

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، اليوم الأربعاء 17 يناير، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية وفقاً للجداول المعلنة، بإجمالي 201 ألف و289 طالبا وطالبة بمحافظة القاهرة، منقسمين 102 ألف و239 طالبا، و99 ألفا و50 طالبة موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

فيما يبلغ عدد الطلاب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 200 ألف و85 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 698 لجنة امتحانية في الإدارات التعليمية، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين وتعقيم اللجان الامتحانية والتطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأكدت المديريات التعليمية تشكيل غرف عمليات بالمديرية متصلة بجميع الغرف بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان، والتأكد من وصول الأسئلة في موعدها المحدد والتأكد من سير الامتحانات وتذليل كل المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية.

وشدد المديريات التعليمية، علي منع دخول التليفون والأجهزة الالكترونية مع الطلاب اللجان الامتحانية، أو أي أوراق أو كتب دراسية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقاً لقانون مكافحة الغش الإلكتروني والذي يصل بيه العقوبة للحرمان من الامتحان والغرامة والسجن.

ووجهت المديريات التعليمية، بالتواجد باللجان في الساعة 8:30 صباحا، للتعرف على أماكن الجلوس، وعدم السماح بدخول الطلاب للجان بعد التاسعة والربع حرصا على استقرار العملية الامتحانية.