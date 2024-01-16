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«تعمير الإسكان» تواصل أعمالها بصيانة 509 عمارات في بورسعيد

كتب:

أيمن حمزة
11:24 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، أن الشركة واصلت أعمال الصيانة والنظافة الدورية من خلال قطاع شمال لمواقع ومكونات 509 عمارات وبها 13755 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمناطق ومدن مختلفة بمحافظة بورسعيد.

وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، إحدى شركات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، والأسطح، والأبواب والنوافذ، والإنارة، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، بجانب صيانة إنارة المداخل، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، والمسطحات الخضراء، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.

ًاوأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بضرورة الحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، لافتًا إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.