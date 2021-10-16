كيف تحمي نفسك من نوبات الربو؟ «الصحة» تقدم 6 نصائح مهمة

قدمت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح المهمة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتجنب حدوث نوبات الربو، وتستعرض «الوطن» الـ 6 نصائح التي أعلنت عنهم «الصحة»، بالتفاصيل، والتي يأتي من أبرزها تناول الأدوية بانتظام.

في نقاط.. نصائح وزارة الصحة لتجنب نوبات الربو

1 - يجب أولا أن يتبع المريض خطة العلاج، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الطبيب المختص.

2 - ينبغي الحصول على كل من لقاح ضد الإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

3 - تحديد مختلف مسببات الربو، مع تجنب هذه المسببات.

4 - يجب على الشخص مراقبة التنفس، مع التعرف على احتمالية حدوث نوبة الربو، أمثال ضيق التنفس، أو السعال الخفيف، أو أزيز الصدر.

5 - الحصول على الأدوية كما نظمها وحددها الطبيب المتخصص.

6 - يجب التأكد من تناول الأدوية بشكل صحيح، وأيضا من خلال الجرعة المناسبة التي حددها الطبيب.

الصحة: يجب تناول الخضروات والفاكهة يوميًا لأنها تحتوي على البوتاسيوم

وفي سياق متصل، نصحت وزارة الصحة والسكان بتناول الخضروات والفاكهة بشكل يومي نظرًا لأنها تحتوي على البوتاسيوم، وهو عنصر مهم يُساعد بالتحكم في ارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أنه يحب الحرص على تناول كل من الخضروات والفاكهة الطازجة مع جميع الوجبات الرئيسية، بالإضافة إلى ثمرة فاكهة بين الوجبات.

وزارة الصحة تنصح المواطنين بالاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية

وأضافت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يمكن لجميع المواطنين أن يستفيدوا من خلال الخدمات التي تُقدمها مبادرة رئيس الجمهورية، من أجل فحص وعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب الكشف بشكل مبكر عن «الاعتلال الكلوي» وذلك داخل الوحدات الصحية الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب المتابعة، على أن يحصلوا على العلاج بشكل مجاني.