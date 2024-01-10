تحرير 23 محضرا وضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة أجا حملة مكبرة على عدد من الأسواق التجارية لبيع السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ والمطاعم ومحال بيع اللحوم والأسماك، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، من خلال تشكيل لجنة خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات.

حملات تموينية مكثفة على الأسواق في أجا

وقال حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، إنه جرى تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية ومحافظة الدقهلية وكافة الجهات المعنية للتفتيش على المحلات والمطاعم ومحلات الجزارة، للتأكد من توافر الشروط الصحية المطلوبة وتقديم أغذية صحية صالحة للاستخدام الآدمي.

وأشار إلى استهداف المدينة وقريتي صهرجت الصغرى وطنامل، وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا متنوعا، منها 4 محاضر غلق، و10 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و4 محضر بيئة، و4 محاضر مزاولة نشاط بدون رخصة، ومحضر واحد ذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك

وأكد رئيس مجلس مدينة أجا إعدام 40 كجم شيكولاته و20 لتر زيت طعام، و10 كجم مخللات مشكلة لظهور علامات التلف عليهم وغير محتفظه بالخواص الطبيعة ظاهريا، وسحب 7 عينات مواد غذائية مختلفة، لإرسالها للمعامل المركزية للفحص والتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق، مشددا على تكثيف الحملات التموينية لتطهير الأسواق والمجمعات الاستهلاكية من الفساد والسلع غير الصالحة واستمرارها في الفترتين الصباحية والمسائية.