«تموين جنوب سيناء»: تخفيضات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تصل إلى 40%

قال إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، إن مديرية التموين تقوم من خلال فروعها المنتشرة بمدن المحافظة بمواصلة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار للسلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم من خلال منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية لتصل نسبة التخفيضات إلى 40% بمعدل أزيد من أسعار المبادرة المحددة من قبل وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن السيناوي.

أسعار السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية بشرم الشيخ

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن التخفيضات جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة تخفيض الأسعار وتقوم المديرية بشن حملات مستمرة على المنافذ لإحكام الرقابة على تداول السلع الأساسية والتأكيد على وصولها للمستهلك بالأسعار المحددة من قبل الوزارة وجاءت أسعار السلع الغذائية الأساسية كالآتي:

الارز 1 كجم 20 جنيها

السكر 1 كجم 27 جنيها

الدقيق 1 كجم 18 جنيها

دواجن محلي مجمدة 1 كيلو جرام 105 جنيهات، دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو جرام 85 جنيها، لحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو جرام 160 جنيها، لحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو جرام معبئة 170 جنيها.

عدس أصفر 500 جرام 22 جنيها

مكرونة 1 كيلو جرام 17.5 جنيه

زيت خليط 700 مللي 34 جنيها

زيت خليط 800 مللي 40 جنيها

زيت خليط 1 لتر 46 جنيها

زيت خليط 2.1 لتر 97.75 جنيه

زيت خليط 4.5 لتر 199.75 جنيه

توافر المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية بمنافذ شرم الشيخ

ومن جانبه قال هاني محمود شحاتة، مدير الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين فرع شرم الشيخ: «السلع الإستراتيجية جميعها متوفرة بالمخازن ويكفي المخزون الأستراتيجي من السكر لفترة 7 شهور بمتوسط كل شهر 4 أطنان وهذا في ظل الأزمة التي تعرضت لها الأسواق ويكفي المخزون الإستراتيجي من الزيوت لمدة 6 شهور بمعدل 20 طنا أسبوعيا ويتوفر الدقيق بسعر أرخص من السوق الخارجي بحوالي 5000 جنيه في الطن الواحد».