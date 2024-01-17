ما بين المرض والاعتزال .. أحداث الوسط الفني خلال الساعات الماضية

شهد الوسط الفني خلال الساعات الماضية أحداثا مثيرة تنوعت ما بين المرض والاعتزال، فسرعان ما تصدرت تلك الأخبار منصات التواصل الاجتماعي، ولمزيد من التفاصيل حول تلك الأحداث نعرضها خلال التقرير التالي:-

- حسن يوسف

أعلنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، اعتزال زوجها الفنان الكبير حسن يوسف للتمثيل بشكل نهائي، لعدم رغبته في الوقوف أمام الكاميرات من جديد بعد فاجعة وفاة نجله «عبد الله» غرقاً في الساحل الشمالي قبل أشهر عدة.

- رانيا يوسف

خضعت الفنانة رانيا يوسف لعملية جراحية، منذ أيام، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، ولكنها خرجت من المستشفى وتتلقى حالياً العلاج بالمنزل.

- بيومي فؤاد

تعرض الفنان بيومي فؤاد، لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها إحدى المستشفيات، وكشف نجله تفاصيل حالة والده الصحية مشيراً إلى أنها تحسنت كثيرا، ومن المقرر أن يعود لتصوير أعماله الفنية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

- نجوي فؤاد

تدهورت الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد منذ أيام، بسبب معاناتها مع آلام الظهر المستمرة التي بدأت منذ شهور، وأجرت على إثرها عملية جراحية من أجل التعافي.

وأكد مصدر من أسرتها لـ«الوطن»، أن الفنانة نجوى فؤاد خضعت لعملية جراحية بالعمود الفقري منذ يومين، وحاليا عادت إلى المنزل من جديد لتواصل رحلة العلاج، خاصة أنها لم تستطع الحركة بشكل كامل، وتعتمد على العكاز في أغلب حركتها.