تحت عنوان «نشرة الوظائف الحكومية.. 3 وزارات و3 مصالح لجميع المؤهلات» تُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي معلومات شاملة عن الوظائف الشاغرة بالتزامن مع رفع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، درجة الاستعداد للقصوى، لأكبر حركة تعيينات من 18 إلى 31 يناير الجاري، الأمر الذي يهتم به آلاف من خريجي الكليات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر كليات الهندسة والزراعة والتربية بأنواعها المختلفة، فضلاً عن خريجي كليات التجارة من الجامعات المصرية.

أول أخبار نشرة الوظائف الحكومية

أول أخبار نشرة الوظائف الحكومية، مسابقة التعيينات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تأتي في إطار سعي الدولة الحثيث لحل أزمة المعلمين في المدارس خاصة مع التوسع في إنشاء المدارس الحكومية في مختلف ربوع الجمهورية، حيث تطلب هذه المسابقة تعيين 11 ألفا و114 خريجا كمعلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية أي الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي والصف الثالث الابتدائي بجميع محافظات.

في مسابقة التربية والتعليم تعددت الشروط المطلوبة والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر، حسبما أفاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وألا تزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون خريج أحد «تعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل» بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

ثاني أخبار نشرة الوظائف الحكومية، هي مسابقة تعيينات وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، حيث تتطلب تعيين 81 موظف معاون طبيب شرعي «معملي - ميداني - كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة - وظيفة حرفي سادس (ب) - وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب)».

وتتمثل الشروط لهذه الوظائف ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان وأن يكون المتقدم لوظائف «معاون طبيب شرعي معملي وميداني» حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام جيد على الأقل، وأن يكون المتقدم لوظيفة «معاون كيميائي شرعي» حاصل على بكالوريوس صيدلة أو علوم تخصص كيمياء «خاصة – مزدوجة».

ثالث أخبار نشرة الوظائف الحكومية، مسابقة تعيينات وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل والتي تتطلب تعيين 243 موظف كمعاون «خبير حسابي - خبير زراعي - خبير هندسي»، على أن يكون الخبير الهندسي تخصص «مدني أو عمارة - هندسة بحرية - ميكانيكا - كهرباء - حاسبات ومعلومات».

وظائف الهيئة القومية للبريد

رابع أخبار نشرة الوظائف الحكومية التي تقدمها «الوطن»، وهي الأخبار الأخيرة، مسابقة تعيينات وظائف الهيئة القومية للبريد والتي تتطلب تعيين 900 موظف، في تخصصات شتى مثل «مهندس ميكانيكا سيارات - مهندس كهرباء - مهندس ميكانيكا - أخصائي بريد - أخصائي مكتب بريد - أخصائي خدمة عملاء».

ختاماً سيكون التقديم لجميع الوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية من هنا.