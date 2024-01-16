انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في السويس غدا

تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة السويس، غدا الأربعاء، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الفترة الأولى، وامتحان التربية الدينية في الفترة الثانية، في مختلف المدارس التابعة للإدارات التعليمية الثلاث.

وشهدت مديرية التربية والتعليم استعدادات مكثفة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث اجتمع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بقيادات التعليم، وأكد ضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس 2024

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس 2024 بالمدارس التابعة للإدارات التعليمية الثلاث شمال وجنوب السويس التعليمية والجناين كما يلي:

- الأربعاء 17 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء الفترة الأولى، ساعتان ونصف، الفترة الثانية التربية والدينية مدة اللجنة ساعة ونصف.

- الخميس 18 يناير: اللغة الأجنبية، ساعتان.

- الأحد 21 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية، ساعتان.

- الاثنين 22 يناير: الجبر، ساعتان، والتربية والفنية ساعتان.

- الثلاثاء 23 يناير: مادة الهندسة ومدتها ساعتين، كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات مدة اللجنة ساعة واحدة.

- الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة العلوم، ساعتان.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وشكلت مديرية التربية والتعليم، غرفة عمليات برئاسة ياسر عمارة، وكيل الوزارة بمحافظة السويس، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وتذليل على أي صعوبات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، كما حذرت من اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين، مشيرة إلى إحالة مخالفة الامتحانات في ذلك السياق إلى النيابة العامة.