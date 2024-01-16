طريقة دفع التأمينات الاجتماعية في 5 خطوات

يبحث عدد من الأشخاص المؤمن عليهم عن طريقة للتمكن من دفع الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية عن طريق فوري، وذلك لما توفره من وقت ومجهود عليهم، بدلًا من ذهابهم لمكاتب التأمينات.

طريقة دفع التأمينات الاجتماعية

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» طريقة دفع التأمينات الاجتماعية.

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في دفع الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية اتباع عدد من الخطوات والتي تتمثل في الآتي:

1- التوجه إلى أقرب منفذ لشركة فوري.

2- يطلب من الشخص الذي يرغب في دفع الاشتراكات التأمينية رقم المنشأة ويشترط أن يكون موجودًا في الإيصالات السابقة التي يُسدد بها الاشتراكات في مكتب التأمينات التابع له.

3- بعد أن يُسجل الشخص رقم المنشأة مرتين تظهر له البيانات بالكامل منها الاسم الخاص بالمنشأة، كود المكتب التابع لها المنشأة، وكود المنشأة.

4- يتم سداد قيمة الاشتراك وأخذ إيصال الدفع من منفذ فوري.

5- يمكن الدفع لدى أي تاجر لديه ماكينة فوري لسداد الاشتراك التأميني.