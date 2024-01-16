وقف ري حقول القمح والشعير والفول في كفر الشيخ.. اعرف السبب

طالب الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، بضرورة وقف عمليات ري حقول المدن الساحلية بالمحافظة، بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الشهر الجاري، حتى لا تتعرض المحاصيل لأي ضرر خاصة الخضروات، جراء هطول الأمطار.

الأمطار الغزيرة والزراعات الشتوية

وأوضح «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة الإرشاد الزراعي والمناخ، بمديرية الزراعة في محافظة كفر الشيخ، رصدت حركة هطول الأمطار بغزارة منذ مطلع الأسبوع الجاري، وذلك على مدن ومراكز المحافظة، والتي عملت على ري المحاصيل الشتوية من القمح، والفول، والبنجر، والبرسيم، والخضروات، دون الحاجة إلى الري بالغمر، وهو الأمر الذي يتطلب من المزارعين بالإقليم، وقف عمليات الري حتى نهاية الشهر الحالي.

المياه الزائد دون الحاجة والإنتاجية

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الماء الزائد دون الحاجة يؤثر على الإنتاجية للمحاصيل الشتوية، وخاصة مع محصول القمح، والشعير، والفول، الأمر الذي يتطلب توجيهات بوقف عمليات الري الزراعي، للحفاظ على المحاصيل دون تأثير الإنتاجية، لافتا إلى أن أكثر الحقول تأثيرًا بهطول الأمطار في البرلس، ومطوبس، وبلطيم.