غرفة مواد البناء تبحث سبل التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان

عقد مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصري، برئاسة أحمد عبد الحميد اجتماعا موسعا مع الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور طارق بهاء نائب رئيس المركز، بهدف استعراض اوجه التعاون المشترك في النهوض بالصناعة الوطنية.

وشارك في الاجتماع، السيد عبدالحكيم أباظة نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، والمهندس محمد خطاب وكيل المجلس ورئيس شعبة الزجاج، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس إسماعيل لقمة والمهندس هشام أبو العز رئيس شعبة المواسير والمهندس علي سنجر رئيس شعبة الطوب الطفلي، والمهندس أمام عفيفي رئيس شعبة المنتجات الاسمنتية، والدكتور طارق الخضيري، والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.

الربط بين الصناعة والبحوث

أكد رئيس مجلس الإدارة أحمد عبد الحميد، حرص الغرفة على التعاون والشراكة مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء علي مختلف الأصعدة التي تؤدي إلى الربط بين الصناعة والبحوث والتطوير من أجل خدمة الصناعة الوطنية والارتقاء بالمنتج المصري وتنافسيته.

وأضاف عبد الحميد، أن الغرفة تؤكد استمرار دعمها لكافة المشروعات البحثية التي يقوم بها المركز في إطار التعاون في تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجهات القيادة السياسية نحو الاقتصاد الأخضر والبناء المستدام والإنتاج المتوافق بيئيًا، وعلى رأسها إيجاد بدائل للمكون الدولاري في مختلف أنواع خامات مواد البناء وحل مشاكل الصناعة وخفض البصمة الكربونية بهدف زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

وأكد رئيس الغرفة، أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية لاصدار آلية وأجندة محددة للتعاون في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات التطوير ومتابعة تنفيذها.

واستعرض المشاركون في الاجتماع، مجالات التعاون الواعدة بين المركز والغرفة، منها دعم الابحاث التي من شأنها ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه الصناعة من خلال كوادر علمية متخصصة في كل صناعة، والتعاون في تحديث المواصفات القياسية لبعض المنتجات مثل الطوب الطفلي، وإصدار الأكواد.

وأوضح المشاركون أهمية المضي قدما نحو تعزيز التعاون في مشروعات توافق المنتجات مع معايير البيئة والاقتصاد الأخضر من خلال عمل زيارات للمصانع ودراسات اقتصادية للأثر من تطوير المنتجات وتوصيف المنتجات الخضراء، والخامات البديلة للصناعات الحديد والأسمنت والمشروعات الموفرة لاستخدام الطاقة والموارد بالمصانع.

وأشاروا إلى أهمية أن يقدم المركز توصيات للاستشاريين فيما يتعلق بالتوصيف الأمثل لبعض صناعات مواد البناء في المشروعات القومية للدولة كبديل للمستورد، بجانب بحث إمكانية تشكيل لجنة لتعديل كود المباني الحاملة وغير الحاملة، بجانب عقد مؤتمر موسع لجميع الصناع لاستعراض الخدمات والدراسات والابحاث والتوصيات التي يوفرها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وخاصة التي تعرض حلولًا لأهم مشاكل الانتاج والصناعة المحلية.

من جانبه أكد الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن غرفة صناعات مواد البناء شريك استراتيجي للمركز في دعم الصناعة وخدمة المصنعين، في ضوء قيام المركز بعمل استراتيجية للبناء الأحضر وقيام الدولة باقرار المجلس الوطني للبناء الاخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان مقرر للمجلس.

التعاون بين الصناعة والبيئة والاستثمار

وقال مسعود، إن هناك توجها رئاسيا للتعاون بين الصناعة والبيئة والاستثمار لإصدار تسهيلات وحوافز للاستثمار في صناعات البناء الأخضر بجانب التعاون بين المركز والغرفة في إصدار الدراسات الاقتصادية لتطوير المنتجات وتوافقها بيئيا.

ورحب مسعود، بتوصيات مجلس إدارة الغرفة، معلنا جاهزية المركز للقيام بزيارات للمصانع لتعريف المصنعين بالمنتجات الخضراء، وتشكيل لجنة مشترك لمتابعة تنفيذ التوصيات والمشروعات التي تخدم الصناعة وعلي رأسها تأهيل المصانع للانتاج الأخضر.