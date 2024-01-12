مديرة تطوير الأعمال بـ«نوفا»: توطين الصناعة يوفر العملة الأجنبية للدولة

قالت الدكتورة رباب عبيد، مديرة إدارة تطو ير الأعمال بمصنع «نوفا»، إن «ابدأ» مبادرة مصرية لتشجيع الصناعة وتمصير الصناعة في مصر، مؤكدة أن مصنع نوفا هو الأول من نوعه في مصر إذ أنه يقوم بتصنيع منتجات مياه الشرب والصرف الصحي بإذونات أو تصاريح من الشركات الأم الرائدة في هذا المجال مما ينتج جودة المنتج وإمكانية التصدير لاحقًا لجميع دول العالم.

تشجيع التصنيع المحلي

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف من البروتوكول مع الشركات تشجيع التصنيع المحلي بإشراف من الشركات العالمية المتعاقد معها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك توفير للعملة الاجنبية بوقف استيراد منتجات مياه الشرب والصرف الصحي وأن كل ما يحتاجه المصنع هو المواد الخام اللازمة في عملية التصنيع بالاضافة إلى وجود جيل جديد متدرب على مثل هذه الصناعات.

بروتوكول للتعاون

يذكر أن شركة نوفا «إحدى شركات ابدأ»، وقعت بروتوكول تعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية لنقل تكنولوجيا تصنيع مستلزمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين وتشجيع الصناعات المحلية.