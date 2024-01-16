«الجيل»: تسهيل دخول الدحدوح إلى مصر يؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن ما قامت به الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة لتسهيل دخول الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر يدل على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية على مدار 75 عاما، لم تتخل فيها عن مساعدة أبناء فلسطين.

وائل الدحدوح في مصر

وأضاف «الشهابي»، في بيان له، أن قيام مصر ومؤسساتها بتسهيل دخول وائل الدحدوح إليها هو استمرار لدورها الذي لعبته منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، والذي أدانت فيه يتوقف اعتداءات جيش الاحتلال التي تستهدف لتصفية القضية الفلسطينية بالتطهير العرقي والتهجير القسري، وجعل غزة أرض بلا شعب وإدخال المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية للقطاع، كما تعداه أيضا إلى استقبال الجرحى والمصابين من شعبنا الفلسطيني للعلاج في المستشفيات المصرية.

القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن وائل الدحدوح له قيمة خاصة، فهو بطل شجاع قدم أسرته فداء للقضية الفلسطينية راضيا بقضاء الله وقدره، لذلك رحبت به الدولة المصرية، وساهمت في تسهيل دخوله إليها.

وأكد رئيس حزب الجيل أن توجيه الشكر والتحية للدولة المصرية هو عرفان بموقفها القوي والواضح المؤيد لشعبنا الفلسطيني والمندد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي الفاضح والكاشف للمخططات التي تستهدف إبادة شعبنا الصامد البطل في غزة الباسلة.