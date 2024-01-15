دبلوماسي سابق: جهود مصر تستهدف استمرار إحياء القضية الفلسطينية

قال السفير علي الحنفي نائب وزير الخارجية الأسبق، إنّ الدبلوماسية المصرية نشطة جدا خاصة الرئاسية، لافتا إلى أنّ الصين ترتبط بشراكة كاملة مع مصر باعتبارها دولة مهمة وعضوا دائما في مجلس الأمن.

مصر تثمّن مبادرات الصين

وأضاف «الحنفي» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر دائما تثمّن مبادرات الصين، مشيرا إلى أهمية زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر في هذا التوقيت المهم، لما تمر به المنطقة من عدم استقرار في إطار زيارته السنوية لأفريقيا.

إشادة بالدور المصري

وأوضح نائب وزير الخارجية الأسبق أنّ البيان المشترك المصري الصيني الصادر بعد اجتماع وزيري الخارجية، تضمن إشادة بالدور المصري والجهود المصرية الحثيثة بالقضية الفلسطينية وبالتطورات الأخيرة في قطاع غزة، لافتا إلى أنّ الدور المصري يعمل على استمرار إحياء القضية الفلسطينية.