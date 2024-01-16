«الزراعة» تنظم يوم حقلي بالفيوم للاطلاع على نتائج أصناف الطماطم

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوم حقلي بمحافظة الفيوم، ضمن محور التعاون مع الشركات العالمية في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة للبرنامج، والتقييم المستمر لكل نتائجه، ومخرجاته من الهجن والأصناف، للتأكد من جودتها، للتوسع في إنتاجها وإتاحتها للمزارعين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث شملت فعاليات اليوم الحقلي، الوقوف على 5 أصناف متميزة من تقاوي الطماطم، لإحدى الشركات العالمية، تم زراعتها في حقل أحد المزارعين بمحافظة الفيوم.

وحضر الفعاليات أيضا الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، فضلا عن عدد من المزارعين، ومصدري الخضر، وأصحاب المشاتل، فضلاً عن المختصين من وزارة الزراعة والباحثين والشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

ومن جهته قال المهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، إنه تم التعاون ضمن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، مع عدد من أشهر الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج تقاوي هجن أصناف الخضر وخاصة: «الطماطم، الفلفل، الخيار، وذلك من دول فرنسا، البرازيل، أسبانيا».

أفضل 5 أصناف من الطماطم

وأضاف عبدالله أنه تم التنفيذ على هجن الطماطم بعددٍ من الحقول، حيث تم اختيار أفضل 5 أصناف من الطماطم من بين 14 صنفا للشركات العالمية تم تقييم جميعها على مدار ثلاثة أعوام، وتم زراعة الأصناف الـ5 المختارة، في ثلاث نواقع مختلفة من بينها هذا الحقل بمحافظة الفيوم، حيث تشمل هجن طماطم سلكية، والتي تمتاز بإنتاجيتها العالية ذو القيمة التصديرية المهمة ذات المواصفات القياسية الممتازة.

وأوضح رئيس قطاع الهيئات، أن وزارة الزراعة وفرت للمزارع صاحب الحقل تقاوي تلك الأصناف لزراعتها بالطرق التي اعتاد عليها، للاطلاع على النتائج والمقارنة ببعض الأصناف المنزرعة لديه، كذلك كان هناك متابعة مستمرة من خلال فريق عمل، من وزارة الزراعة والمعاهد البحثية المختصة: «معهد بحوث البساتين، وقاية النباتات، وأمراض النباتات، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي».

ملف تقاوي الخضر

ومن جهته أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، تسخير كل جهود وإمكانيات المركز، والباحثين العاملين به، لتنفيذ خطة الدولة المصرية، ودعم جهودها تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية، بملف تقاوي الخضر، وتوفيرها محليا للمزارعين، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، يستهدف، تقليل فاتورة استيراد بذور الخضر من الخارج، وتوفيرها محليا للمزارعين بأسعار مناسبة، وبجودة وإنتاجية عاليتين، للمساهمة في زيادة دخولهم، ورفع مستوى معيشتهم.

وأشار عبدالعظيم إلى أن مركز البحوث الزراعية، خلال الفترة المقبلة سيكون داعما أساسيا، من خلال محطاته المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، للبحوث والتجارب والتقييم المستمر، وتقديم المشورة والدعم، لكل المزارعين، لإنجاح المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر، والتوسع في ما وصل إليه من نتائج إيجابية مبشرة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تسجيل وإكثار الأصناف التي تم تقييمها، وأثبتت كفاءتها، لتوفيرها للمزارعين.

وفي سياق متصل أثنى الحضور من المزارعين وممثلو الشركات العاملة في مجال تقاوي الخضر، على النتائج المبشرة للأصناف الخمسة من هجن الطماطم، والتي تم زراعتها، نظرا لإنتاجيتها العالية، ومقاومتها للأمراض، فضلا عن توافقها مع كل المواصفات التصديرية.